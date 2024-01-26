Росіяни потужно обстріляли Херсон з С-300: вбили людину, пошкоджено ТЦ і будинки

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Херсонщини. В ніч проти 26 січня в місті гриміли вибухи: ворог атакував балістичним озброєнням.

Уночі Херсон був під щільним обстрілом

Про наслідки нічної атаки росіян у Херсоні розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Вона порівняла обстріл Херсона із тактикою, яку ворог застосовував на Миколаївщині.

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"Уночі ворог застосував балістичне озброєння. Із С-300 обстріляв території житлових масивів Херсона", – зазначила Гуменюк.

Ворог гатив із С-300

За словами речниці, росіяни застосували так званий "миколаївський" сценарій, адже раніше ворог часто обстрілював Миколаїв саме з цього нетипового озброєння, – з С-300. Гуменюк нагадала, що це зенітно-керовані ракети.

Ворог спрямував їх (зенітні ракети) по середмістю Херсона: влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр, пошкодили ще кілька житлових будинків. На жаль, є постраждалі – одна людина отримала поранення, інші дані ще встановлюються,

– зазначила Гуменюк.

73 обстріли, 350 снарядів

Станом на ранок 26 січня в обласній військовій адміністрації повідомили, що упродовж доби російські окупаційні війська атакували Херсонщину із різних типів озброєння.

"Зафіксовано 73 обстріли, ворог випустив 350 снарядів, атакував із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА", – повідомив Олександр Прокудін.

Очільник ОВА теж повідомив, що ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Окупанти випустили по місту 26 снарядів.

Унаслідок обстрілу загинула людина

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникового вежу у Бериславському районі.

В ОВА також повідомили дані щодо потерпілих унаслідок атаки ворога по Херсону. Зазначають що через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – отримала поранення.

Наслідки обстрілу Херсона / Фото ОВА

Згодом Прокудін розповів, що у власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Херсонська окружна прокуратура повідомила, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нічна атака ворога