Найтрагічніший день від початку вторгнення: з'явилися кадри наслідків обстрілу Херсона

В переддень Різдва російські солдати цинічно обстріляли Херсон. Внаслідок атаки 10 мирних мешканців загинули, ще 68 – постраждали.

Минула доба для Херсону виявилась найтрагічнішою з початку повномасштабного вторгнення. Рятувальники спільно з поліцією наразі ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

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Після обстрілів Херсонську область охопили пожежі

Всього за добу співробітники ДСНС здійснили 21 виїзд на місця загоряння. Ліквідували 13 пожеж, 11 з яких виникли після обстрілів.

Вранці 24 грудня в Бериславському районі після ворожого обстрілу загорівся житловий будинок площею 140 квадратних метрів. Рятувальники протягом трьох годин ліквідовували пожежу. Загиблих та травмованих, на щастя, не виявлено.

Росія обстріляла Херсон / Фото ДСНС України

Об 11:00, після масованого обстрілу, в центрі Херсона спалахнуло 6 автомобілів та кіоск на території ринку. На місці події працювали 4 одиниці техніки та 20 людей особового складу.

Крім того, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів Херсона загорівся одноповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалось деблокувати з-під завалів чоловіка та жінку.

У місті ліквідовують наслідки обстрілів

Працівники поліції допомагають громадянам долати наслідки обстрілів квартир, будинків та убезпечувати помешкання.

Зазначають, що ворожі обстріли не вщухають ні на мить. Проте поліція запевняє, що завжди готова прийти на допомогу громадянам.

Поліція ліквідовує наслідки обстрілів / Фото Нацполіція України

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