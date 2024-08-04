Росія потужно обстріляли Херсонщину, багато поранених і руйнувань

Російські окупанти упродовж доби атакували 17 населених пунктів Херсонщині. Ворог потужно гатить по області, страждають мирні жителі. Відомо про багатьох поранених, фіксують значні руйнування.

Про це станом на ранок 4 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Під обстрілами були Зимівник, Приозерне, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Львове, Білогірка, Михайлівка, Добрянка, Одрадокам'янка, Високопілля та місто Херсон.

Окупанти поцілили по об'єкту критичної інфраструктури та магазину, внаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопровід, господарська споруда, приватні автомобілі та автомобіль швидкої медичної допомоги.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини / Фото Нацполіції

Інформація про поранених

Внаслідок обстрілів поранені 15 людей, серед них одна дитина.

Учора, 3 серпня, росіяни завдали ударів по Садовому на Херсонщині та по Дніпровському району обласного центру. Поранень зазнали двоє людей.