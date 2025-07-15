Росіяни знищили історичну будівлю в Херсоні

Росія 14 липня вкотре обстріляла правий берег Херсону. Внаслідок цього було знищено Будинок культури суднобудівників (БКС).

Історична споруда була однією з найвідоміших у місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонський обласний краєзнавчий музей і ДСНС.

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Що відомо про обстріл Будинку культури суднобудівників?

У Головному управлінні ДСНС України у Херсонській області зазначають, що під час ліквідації пожежі росіяни цинічно намагалися повторно атакувати Будинок культури. На щастя, рятувальники вчасно відійшли в укриття та ніхто не постраждав.

Зауважимо, що будівлю БКС звели у 1860-х роках біля Павлівського парку за ініціативою губернатора Пермської, Волинської, Вітебської та Херсонської губерній Павла Клушина. Раніше на цьому місці був їстівний ряд і пожежна частина.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Будинок культури суднобудівників / Фото ДСНС Херсонщини

Проте вже з кінця 19 століття тут вирувало культурне життя: проводили бали, збиралися на вечори, грали в більярд, читали газети та знайомилися. У 1903 – 1906 роках будинок культури перебудували: прикрасили фасад, добудували купол, розширили сад, зʼявилися кегельбан і власна електростанція.

Вже у радянські часи архітектуру будівлі почали спрощувати, прибрали купол та декоративні елементи, стилізували вигляд до типових споруд того часу. Проте тут продовжували працювати ансамблі, творчі колективи й театр.

Зазначимо, що Росія продовжує знищувати все на своєму шляху. Раніше літак країни-агресорки упустив авіабомбу на пам'ятник військовому льотчику в Запорізькій області. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав.