США перехопили частину ракет, які Іран запустив по Ізраїлю, – Пентагон

Увечері 1 жовтня Іран запустив щонайменше 180 ракет по Ізраїлю. До відбиття атаки залучалися американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря.

Ймовірно, вони збили значну частину зі 180 ракет. Про це повідомляє BBC.

Дивіться також Ізраїльська піхота спробувала прорватися до селища Адайсе: Хезболла зробила нову заяву

У США слідкували за ситуацією навколо ракетної атаки по Ізраїлю

Про те, що війська США залучалися до відбиття атаки Ірану заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, було перехоплено "численні ракети", запущені у бік Ізраїлю.

Ми засуджуємо цей обурливий акт агресії з боку Ірану та закликаємо Іран припинити будь-які подальші атаки, у тому числі з боку його проксі-терористичних угруповань,

– сказав він.

Також Остін додав, що пишається майстерністю та хоробрістю військ США, які "допомогли врятувати життя від нападу Ірану та які продовжують підтримувати оборону Ізраїлю та запобігати розширенню конфлікту чи ескалації".

Міністр оборони США заявив, що буде й надалі слідкувати за ситуацією.

Також, як пише Washington Post, раніше президент США Джо Байден дав доручення американським військам допомогти Ізраїлю з відбиттям ракетної атаки.

А речник Ради нацбезпеки Шон Саветт повідомляв, що і Байден, і віцепрезидентка Гарріс відстежували за ситуацією з цим масованим обстрілом. Відомо, що було декілька влучань у різних містах Ізраїлю.