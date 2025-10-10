В ніч на 10 жовтня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Однією з цілей ворога став Київ – місто фактично занурилося у темряву.

Як виглядав Київ під час нічного ворожого удару – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Вже б'ють по розподільчих станціях, – офіцер ЗСУ закликав готуватись до непростої зими

Частина Києва опинилася без світла

Росіяни здійснили комбіновану атаку в кілька хвиль: на Київ летіли і дрони, і ракети. За даними КМВА, ворог вдарив по житловій забудові та об'єктах критичної цивільної інфраструктури.

Цієї ночі Київ знову пережив масовану ворожу атаку. Частково лівобережна та правобережна частини столиці залишилася без світла,

– написали у ДТЕК.

Нині без електропостачання залишаються понад 5800 житлових будинків – як багатоквартирних, так і приватних. Складна ситуація спостерігається у приватному секторі на Лівому березі, де також є проблеми з водопостачанням.

Як вночі виглядав Лівий берег Києва / Фото: Ян Доброносов

На Правому березі масові відключення світла та води фіксують у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах.

В інших районах столиці – поодинокі осередки знеструмлень, однак зниження тиску у водомережах спостерігається майже повсюдно.

Росіяни вночі били по Києву / Фото: OBOZ.UA

У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Яка зараз ситуація зі світлом в інших областях?