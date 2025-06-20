У Києві знайшли собаку Річарда, який врятував господаря від смерті під час атаки 17 червня
- Собака Річард врятував свого господаря Олексія під час атаки на Київ 17 червня; він втік під час атаки.
- Річарда знайшли завдяки публікації у фейсбуці, яку помітила українка Ірина з Шотландії.
Під час атаки Росії по Києву у ніч проти 17 червня пес Річард втік від господаря. Саме це дозволило врятувати йому життя.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КИЇВ24. Хлопець проживав у тій самій 9-поверхівці у Солом'янському районі, в яку влучила російська ракета.
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Собаку-рятівника Річарда знайшли завдяки посту у фейсбук
Так, коли у Києві почалися вибухи, Олексій вийшов з квартири разом із собакою. Від гучного вибуху поруч тварина злякалася і втекла. Хлопець вирушив на її пошуки, коли ворог вдарив по його будинку.
Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить – удар,
– розповіла бабуся хлопця у соцмережах.
Протягом кількох днів знайти песика не вдавалося. Проте публікація бабусі господаря – Катерини Лісової, стала популярною. Українка Ірина, яка зараз мешкає у Шотландії, в одній із груп побачила оголошення чоловіка про знахідку схожого песика поблизу гаражів. Ним виявився той самий Річард.