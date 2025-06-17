Моя дитина зі мною прощалася, – болючі спогади мешканки знищеної Росією 9-поверхівки у Києві
- Мешканка київської дев'ятиповерхівки, яку атакувала російська ракета, розповіла, як під завалами її дитина прощалася з нею.
- Сім'я вижила після атаки, їх евакуювали рятувальники через вікно, всього в будинку загинуло 23 особи.
Мешканка дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києва, яку 17 червня атакувала російська ракета, Оксана Сюрха поділилася жахливими спогадами. Вона розповіла, що її дитина з нею прощалася під завалами.
На щастя, сім'ї вдалося вижити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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"Відкриваємо двері – а нема куди вибігати"
Оксана разом із чоловіком Сергієм та 14-річною дочкою жили у тому будинку недовго. Вони орендували квартиру на восьмому поверсі сьомого під'їзду.
Жінка розповіла, що коли почалася атака "Шахедами", які десятками атакували столицю, її сім'я вперше вирішила спустися у підземний перехід біля свого будинку.
"Було приблизно 10 – 12 вибухів, ми не рахували вже. Коли вони закінчилися, ми піднялися у квартиру. Потім побачили, що летить ще балістика. Знову спустилися, перечекали, піднялися. О 3:40 донька мені сказала: "Мамо, ще трохи – і все закінчиться, тривога триває до 5 ранку зазвичай і все". Але полетіли знову "Шахеди"", – пригадала жінка.
Вона розповіла, що разом із чоловіком та донькою сховалися в закутку квартири за двома товстими стінами і знову збиралися повернутися в укриття. У той момент засвистіла ракета.
Винесло все, що було. Спалах, вогонь, скло посипалося, піднявся запах пилюки й бетону. Ми, в чому були, стали тікати. І друга ракета. Вибігаємо, відкриваємо двері – а нема куди вибігати,
– поділилася Оксана.
Подружжя одразу подзвонило у ДСНС та розповіли, що перебувають на восьмому поверсі і що ані сходів, ані під'їзду нема.
Коли рятувальники сказали, що не дотягується кран до нас, моя дитина зі мною прощалася. Вона казала: "Мам, пам'ятай, що я тебе дуже сильно люблю". А все довкола палає, вибухає шифер і ми сидимо на восьмому поверсі, звідки немає виходу. Або ми впадемо, або згоримо, або нас спасуть,
– пригадала Оксана.
Її та сім'ю рятувальники діставали через вікно. Жінка додала, що вони дякували Богу, що їх врятували і що вони уже не на руїнах.
Нагадаємо, що загалом у зруйнованій багатоповерхівці у Києві станом на 14:13 18 червня відомо про 23 жертв.