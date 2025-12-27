Треба 2 – 3 дні, щоб стабілізувалась ситуація зі світлом у Києві, – нардеп Нагорняк
- Ситуація з електропостачанням у Києві складна і потребує 2-3 дні для стабілізації.
- Енергетики працюють над якнайшвидшою стабілізацією ситуації.
Для стабілізації електропостачання у Києві може знадобитись 2 – 3 дні. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію якнайшвидше.
Наразі ситуація є непростою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар нардепа Сергія Нагорняка у телемарафоні.
Дивіться також Обстріли спеціально під морози: Росія вдарила по ТЕЦ і підприємствах видобутку газу
Наслідки складною є ситуація зі світлом у Києві?
За словами нардепа Сергія Нагорняка, ситуація у Києві зі світлом залишається складною, тому до роботи енергетиків треба поставитися з розумінням.
Принаймні 2 – 3 доби потрібно для того, аби енергетики стабілізували ситуацію у місті Києві та в містах-супутниках столиці України.
Понад 40% житлових будинків Києва залишились без опалення
Масштабна атака залишила понад 40% житлових будинків Києва без опалення та знеструмила частину міста.
Організовані пункти незламності для надання допомоги мешканцям. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.