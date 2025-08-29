Російська армія у ніч на 28 серпня здійснила кілька смертоносних ударів по Києву. Від рук Росії загинуло щонайменше 23 мирних українців.

Серед жертв – і дорослі, і діти. 24 Канал зібрав інформацію, що про них відомо на цей момент.

Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару

Хто загинув у Києві 28 серпня?