Росія тероризувала Київ: є руйнування, постраждали люди

Київ знову перебував під російськими обстрілами. На жаль, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомили у ДСНС і КМВА.

Які наслідки атак на Київ

Вранці 29 серпня стало відомо, що у Святошинському районі пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна будівля на території приватного сектору. Загоряння не було.

На жаль, є двоє постраждалих. Медики надали допомогу на місці.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Вночі у цьому районі через атаку сталася пожежа в одній з квартир на 9-му поверсі дев'ятиповерхівки. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.

️На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок цієї події немає.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

На тлі обстрілів Києва можливі зміни в русі автобусів.

Як зазначили у КМВА, увечері та вночі було перекрито рух на проспекті Берестейському та Житомирській трасі, тому автобуси №№ 36Тр, 37 можуть курсувати за зміненими маршрутами:

№ 36Тр – до просп. Академіка Палладіна;

№ 37 – за маршрутом автобуса № 37А до спорткомплексу "Чайка", далі – ж/м "Західний".

Нагадаємо, що увечері 28 серпня вибухи пролунали на складах під Києвом. Загинули люди. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування не тільки за фактом воєнного злочину Росії, а й щодо можливої службової недбалості посадовців.