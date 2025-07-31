Уночі четверга, 31 липня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Найбільше руйнувань зазнав Київ – наразі відомо про щонайменше 8 загиблих і 88 постраждалих.

Детальніше про стан травмованих розповіли директор Київської міської клінічної лікарні №12 Дубров Сергій та директорка Департаменту охорони здоров'я столиці Валентина Гінзбург. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням та етер "КИЇВ24".

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Що відомо про постраждалих у Києві?

Станом на 08:50 Дубров повідомив про 28 доставлених до лікарні пацієнтів, із них шестеро отримали допомогу амбулаторно, ще шістьом проводять первинну хірургічну обробку ран.

Багато постраждалих отримали пошкодження внаслідок уламків вибухових предметів – з наявними сторонніми тілами. Дехто з них діставався лікарні самотужки.

Окрім того, п'ятьох людей оперують – у них тяжкі пошкодження внутрішніх органів, черевної порожнини, кінцівок, голови.

Станом на 10:30 Гінзбург повідомила про 6 загиблих і 88 постраждалих киян. Наразі 46 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні – серед них 5 дітей, зокрема 5- та 8-місячні немовлята. Одному з них провели операцію, його життю нічого не загрожує.

Також відомо про постраждалу вагітну жінку, її стан задовільний.

Нагадаємо, уночі противник запустив по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. Найбільше постраждала українська столиця – у Святошинському районі знищено під'їзд багатоквартирного будинку.