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24 Канал Новини України Коти, папуга, песик і кролик: зворушливі кадри порятунку тварин з-під завалів будинку у Києві
1 серпня, 13:04
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Коти, папуга, песик і кролик: зворушливі кадри порятунку тварин з-під завалів будинку у Києві

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У зруйнованій будівлі у Києві рятувальники діставали котів, папуг, кроликів та собачок з-під завалів.
  • Багато тварин було повернуто власникам, але деякі залишаються зниклими.

Під-завалами зруйнованої Росією багатоповерхівки у Святошинському районі Києва опинилися також і домашні улюбленці. Чимало з них втратили свої родини.

Відомо, що внаслідок удару по Києву загинула 31 людина, серед них – 5 дітей. Наймолодшій жертві – 2 роки, передає 24 Канал.

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Як відбувався порятунок тварин з-під завалів у Києві?

Вранці 1 серпня на рівні шостого поверху серед обгорілих бетонних плит рятувальники дістали кота – наляканого, але живого. 

Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім'я загинула під завалами, а він вижив. Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав,
 – розповіли у ДСНС.

Серед врятованих є й папуги, кролик, собачка.

Порятунок тварин з-під завалів / Фото ДСНС

 

Зоозахисники розповіли, що у зруйнованому під'їзді було щонайменше 12 котів, пес і папуга:

  • 4 – ховалися під ванною;
  • 1 – за холодильником;
  • 1 – під ліжком у чужій квартирі;
  • 1 – за диваном;
  • 1 – заліз у наволочку і лякався навіть дихати;
  • Папужка – сам повернувся в клітку, коли прийшли рятувальники;

Шістьох котів і папугу повернули власникам. Одного кота забрала мама родини, яка поки не виходила на зв'язок.

Ще один котик – у ветеринарній клініці. Він довго ховався у воді, вкритий склом. Ще два не постраждали, їх власники відомі, але поки не вийшли на зв'язок

І ще четверо котів і пес вважаються зниклими.

Як рятували пухнастиків у Києві: дивіться відео