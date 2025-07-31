Уночі четверга, 31 липня, російські військові вкотре масовано атакували Київ. Станом на ранок відомо про 10 заяв щодо зниклих безвісти.

Рятувальники досі розбирають завали зруйнованого будинку. Деталі розповів голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Що відомо про рятувальну операцію?

Під час нічної ворожої атаки найбільше постраждала українська столиця – у Святошинському районі наполовину знищено під'їзд багатоквартирного будинку.

Рятувальна операція там досі триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 10 людей.

Зокрема, проводять роботи з деблокування чоловіка, якого затиснуло на першому поверсі в бетонному склепі. Ймовірно, це було кухонне приміщення.

Нагадаємо, уночі противник запустив по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. У столиці є щонайменше 6 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик із мамою. "Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", – зазначив Володимир Зеленський.