У "Шахеді", яким Росія атакувала Київ вночі, виявили китайський компонент, – Сибіга

Російська армія вночі 4 липня здійснили комбіновану атаку на Київ вночі 4 липня. У "Шахеді", яким країна-агресорка обстріляла українську столицю, виявили китайський компонент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

До теми Не тільки рекордна кількість: в нічному обстрілі Росія використала нову тактику для дронів

Що відомо про китайський компонент у "Шахеді"

Андрій Сибіга написав, що після масованої російської повітряної атаки по Україні вночі 4 липня у Києві виявили компонент російсько-іранського ударного безпілотника "Шахед-136"/"Герань-2", який був виготовлений у Китаї. Цю деталь для дрона поставили країні-агресорці зовсім нещодавно.



Китайський компонент виявили у "Шахеді", який атакував Київ 4 липня / Фото з акаунту Андрія Сибіги у соцмережі Х

Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень внаслідок російських ударів по місту,

– зазначив глава українського МЗС.



Деталь поставили в Росію зовсім нещодавно / Фото з акаунту Андрія Сибіги у соцмережі Х

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалювати війну та терор проти України, залучаючи до цього північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників.

До слова, під час нічної атаки по Україні 4 липня росіяни запустили 539 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Серед цих дронів було 330 "Шахедів", що є новим антирекордом з кількості застосування безпілотників за одну атаку.