Понівечений DreamTown й величезні вирви: моторошні кадри Оболоні після атаки "Шахедів"
- Вночі 4 травня внаслідок атаки дронів у Києві пошкоджено ТРЦ DreamTown, житлові будинки та автомобілі в Оболонському районі.
- Незважаючи на пошкодження, ТРЦ DreamTown продовжує працювати, 80% бізнесів відновили роботу, жертв у самому центрі немає.
- Поблизу торгового центру утворилися великі вирви, згоріли автомобілі, постраждали мешканці сусідніх будинків.
У ніч проти 4 травня ворог здійснив чергову атаку проти цивільного населення. Цього разу ворог завдав цинічного удару по перлині Оболонського району Києва – ТРЦ DreamTown.
Кадри того, як столиця оговтується після нічної атаки – публікує 24 Канал.
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Що відбувається біля пошкодженого ТРЦ DreamTown
За данними РДА, після атаки дронів в Оболонському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі та ТРЦ DREAM. Наразі розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій.
Як виглядає пошкоджений ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Територія поблизу торгового центру вкрита величезними вирвами під безпілотників. Припарковані поблизу автомобілі згоріли вщент. Не менш постраждав і сам DreamTown – частини конструкції просто відпали від будівлі.
Сам торговий центр, попри влучання, продовжує роботу. Як повідомив співзасновник Гарік Корогодський, 80% бізнесу, який працював у Dream berry, вийшов на роботу. Dream yellow продовжує функціонувати у штатному режимі.
Ситуація всередині ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Корогодський зазначив, у самому DreamTown обійшлося без жертв, однак постраждали люди у сусідніх будинках.
Постраждалі будинки біля ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал