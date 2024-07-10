Під час обстрілу Києва 8 липня загинули діти співробітниці Мінагро, вона – у важкому стані
Джерело:Міністерство аграрної політики
Внаслідок удару по Шевченківському району Києва 8 липня постраждала співробітниця Міністерства аграрної політики та продовольства України Анастасія Стратулат. Під час обстрілу також загинули двоє дітей жінки.
Загалом по Києву внаслідок атак Росії загинуло вже 5 дітей. Загальна кількість жертв сягнула 35. Водночас повідомлялося про 114 постраждалих у столиці.
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Співробітниця Мінагро втратила двох дітей
За словами Міністерства аграрної політики, Анастасія в момент жорстокого обстрілу росіян була поряд з дітьми. Зараз вона перебуває у важкому стані в реанімації однієї з лікарень Києва.
Колектив Мінагрополітики висловлює щирі співчуття колезі Анастасії Стратулат, яка під час вчорашнього обстрілу столиці втратила найдорожче – сина Андрія та донечку Машу. Поділяємо цей важкий біль та схиляємо голови в глибокій скорботі,
– написали в Міністерстві.
У Мінагрополітики також просять усіх небайдужих матеріально підтримати колегу, яка наразі потребує тривалого лікування та подальшої реабілітації.
Раніше також стало відомо, що 10 липня, у лікарні помер хлопчик, який під час удару по "Охматдиту" перебував у критичному стані в реанімації. Це перша дитяча жертва внаслідок атаки по лікарні.