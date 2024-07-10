Під час обстрілу Києва 8 липня загинули діти співробітниці Мінагро, вона – у важкому стані

Внаслідок удару по Шевченківському району Києва 8 липня постраждала співробітниця Міністерства аграрної політики та продовольства України Анастасія Стратулат. Під час обстрілу також загинули двоє дітей жінки.

Загалом по Києву внаслідок атак Росії загинуло вже 5 дітей. Загальна кількість жертв сягнула 35. Водночас повідомлялося про 114 постраждалих у столиці.

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Співробітниця Мінагро втратила двох дітей

За словами Міністерства аграрної політики, Анастасія в момент жорстокого обстрілу росіян була поряд з дітьми. Зараз вона перебуває у важкому стані в реанімації однієї з лікарень Києва.

Колектив Мінагрополітики висловлює щирі співчуття колезі Анастасії Стратулат, яка під час вчорашнього обстрілу столиці втратила найдорожче – сина Андрія та донечку Машу. Поділяємо цей важкий біль та схиляємо голови в глибокій скорботі,

– написали в Міністерстві.

У Мінагрополітики також просять усіх небайдужих матеріально підтримати колегу, яка наразі потребує тривалого лікування та подальшої реабілітації.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих людей.

Раніше також стало відомо, що 10 липня, у лікарні помер хлопчик, який під час удару по "Охматдиту" перебував у критичному стані в реанімації. Це перша дитяча жертва внаслідок атаки по лікарні.