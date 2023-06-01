Вечір треба присвятити безпеці, – Садовий оголосив про перевірку всіх укриттів Львова

Попри перший день літа, в Україні знов траур за загиблими через ворожий ракетний обстріл. У ніч проти 1 липня загарбники ракетами обстріляли Київ, є загиблі.

Кажуть, що жертв можна було б уникнути, якби укриття поліклініки, куди влучив уламок збитої ракети, було відкрите. Саме тому у Львові почали також перевіряти укриття.

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У Львові перевірять укриття

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що вечір 1 червня слід присвятити власній безпеці.

Вечір відкритих укриттів, толока, збори – називайте це як хочете, але треба бути. Сьогодні з 18:00 до 20:00 усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Це можливість мешканцям зустрітись, перевірити стан своїх сховищ та ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті,

– наголосив Садовий.

Якщо у вашому будинку немає підвалу чи паркінгу – найближче сховище можете знайти на карті.

Якщо укриття закрите, або є інші проблеми з ним, варто звертатися на Гарячу лінію міста за телефоном 1580. Садовий підкреслив, що безпека – понад усе.

Головне про обсріл Києва

Уночі 1 червня, російські окупаційні війська здійснили атаку на Київ за допомогою балістичних ракет. В місті сталося приблизно десять вибухів. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що ракети, ймовірно, були запущені з Брянської області.

Представники Київського міського військового адміністрації повідомили, що уламки ворожих об'єктів, які були збиті над Деснянським та Дніпровським районами столиці, також призвели до пошкоджень житлових будинків, автомобілів та поліклініки в Деснянському районі. Варто зауважити, що, ймовірно, в момент ракетної атаки у поліклініці було закрите укриття.

Мер міста негайно відреагував на цю подію та заявив, що фахівці з департаменту муніципальної безпеки виїхали до поліклініки для розслідування причин відсутності доступу до укриття у поліклініці. Охоронця медзакладу, який має візуальні ознаки алкогольного сп'яніння – доставлено до поліції для з'ясування обставин.