Страшна атака по Києву: авіаексперт пояснив, який маневр Росія провернула вночі

Вночі 24 травня Росія завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Ворог завдавав удару декількома етапами, навантажуючи протиповітряну оборону різноманітними типами озброєння.

Крилаті ракети атакували Київ з різних напрямків та ніби намагалися взяти столицю у кліщі. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що це ускладнює супровід і захоплення цілі.

"Це класична тактика повітряного нападу, коли з декількох напрямків атакують. Це ускладнює супровід і захоплення цілі. Потрібно працювати з декількох систем, щоб мати якісну можливість перехоплювати. Так вони роблять з "Шахедами", з балістичними ракетами. Але ми робимо усе можливе для того, щоб протидіяти навіть цим складним маневрам з боку ворога", – пояснив він.

Як боротися з цією тактикою?

Анатолій Храпчинський розповів, що загарбники застосували і крилаті ракети з акваторії Чорного моря, зі стратегічної авіації, і балістику, і дрони. Це суттєве навантаження системи протиповітряної оборони.

Треба розбудовувати ешелоновану систему з великою кількістю різноманітних систем детекції, яка дозволить не перемикати режими виявлення і супроводження цілі, а кожному ешелону працювати відповідно до характеристик повітряної цілі. Тобто якщо це "Шахед" або якийсь дрон, то він передається на малу ППО, і так далі,

– сказав авіаексперт.

За його словами, в Україні це частково працює, але недостатньо засобів озброєння. Потрібно розбудовувати сучасну систему, де буде велика кількість різноманітних засобів радіолокації, однак вони не мають бути дорогими. Якщо раніше можна було використовувати один засіб радіолокації на 400 кілометрів, то зараз потрібні десятки.

Атака на Київ: що відомо?

Основний удар під час масованої атаки у ніч на 24 травня припав саме на Київ. Постраждали абсолютно всі райони столиці. Зокрема, найбільших ушкоджень зазнав Шевченківський район, а саме Лук'янівка. Там повністю вигорів ринок і ТЦ "Квадрат". Також постраждали будівлі навколо і станція метро.

На жаль, внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловіки в Бучанському та Обухівському районах. Також є 69 постраждалих, 36 з яких – госпіталізовані.

Загалом по Україні Росія застосувала майже 700 цілей. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі – 55 ракет та 549 дронів.