Нічний обстріл Києва: ДСНС показала наслідки
- Київ зазнав нічного обстрілу дронами та балістикою, що спричинило руйнування житлових будівель у Солом'янському та Шевченківському районах.
- Пожежі виникли біля Київського політехнічного інституту та в офісних будівлях, відбувається евакуація та рятування постраждалих.
- Рятувальні служби врятували 7 людей, включаючи вагітну жінку, триває ліквідація наслідків та уточнення інформації про постраждалих.
Вночі 23 червня Київ вчергове опинився під обстрілом БпЛА та балістики. Триває ліквідація наслідків у Солом'янському та Шевченківському районі столиці.
З частково зруйновані будівлі вже врятовані кілька людейч зокрема вагітна жінка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, Новини.Live.
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Які руйнування є у Києві унаслідок російського обстрілу
Вночі 23 червня Київ окупанти атакували дронами та балістикою. Є руйнування житлових будівель.
Наразі відомо про 3 загиблих та 13 поранених.
У Шевченківському районі пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Спалахнули автомобілі у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятовано 10 людей, з них одну вагітну жінку та 2 дітей.
У Солом'янському районі горів дах будівлі бізнес-центру. Також за іншою адресою виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 квадратних метрів – триває гасіння.
Відомо також, що виникла пожежа біля "Київського політехнічного інтитуту". Самі будівлі університету не горять, але вибиті вікна. Здобувачам освіти пропонують прийти на допомогти прибрати скло.
Також є загоряння на відкритих територіях та ушкодження житлових будівель внаслідок падіння уламків БпЛА.
Наслідки російської атаки на Київ 23 червня: фото ДСНС, Новини.Live
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