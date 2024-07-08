У Києві повністю зруйновані або пошкоджені 3 трансформаторні підстанції ДТЕК

Росія 8 липня масовано атакувала Україну ракетами. Внаслідок обстрілу у Києві зруйновані або пошкоджені трансформаторні підстанції ДТЕК.

Про це повідомили в компанії. Зазначили, що енергетики вже працюють на місцях.

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У Києві зруйновані підстанції ДТЕК

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

У Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі,

– заявили у ДТЕК.

Також додали, що енергетики вже працюють на місцях. У компанії зазначили, що більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

У Києві зруйновані підстанції / Фото ДТЕК

Зауважимо, що Росія цілеспрямовано завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Під завалами медзакладу можуть бути люди, зокрема, діти. Триває рятувальна операція.

Уже відомо, що внаслідок російської атаки у столиці 8 липня загинули щонайменше 8 людей. Ще 25 – постраждали.