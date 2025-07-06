Росія комбіновано обстріляла Костянтинівку: загинуло 4 людини, є постраждалий

Російська армія 6 липня комбіновано обстріляла Костянтинівку, що у Донецькій області. Внаслідок цього загинуло 4 людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Які наслідки обстрілу Костянтинівки ворогом 6 липня

Прокурори розповіли, що 6 липня 2025 року об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухової травми та осколкового поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпілі перебували на вулиці,

– зазначили у Донецькій обласній прокуратурі.



Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 6 липня / Фото Донецької обласної прокуратури

Уже через 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя. 39-річна жінка і 40-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень, несумісних з життям.

"Серед пошкоджених об'єктів – 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач, автомобіль", – підкреслили правоохоронці.



У місті є загиблі та постраждалий / Фото Донецької обласної прокуратури

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.