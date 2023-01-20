Росія тричі вдарила ракетами по Краматорську: пошкоджена школа, дитсадок

Росія знову атакувала Донецьку область. Цього разу трьома ракетами вдарила по Краматорську.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про наслідки удару. Також посадовець сказав, у якому стані люди.

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Що відомо про атаку по Краматорську

Краматорськ. Донеччина. Ворог завдав 3 ракетні удари по місту,

– написав заступник Андрія Єрмака.

Він також показав фотографії пошкоджених будівель Краматорська. За його словами:

росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури. Зокрема, дитячий садочок, школу та приватний профілакторій;

в приміщеннях розбиті вікна та пошкоджений дах;

немає жертв та постраждалих.

Наслідки влучання ракет по Краматорську / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Яка ситуація у Донецькій області

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що, крім Краматорська, росіяни атакували:

на Волноваському напрямку – Вугледар та Богоявленку Вугледарської громади, Веселе Комарської громади;

– Вугледар та Богоявленку Вугледарської громади, Веселе Комарської громади; на Донецькому напрямку – Курахівську громаду. У Кураховому пошкодили будинок, атакували також Гірник та Авдіївку;

напрямку – Курахівську громаду. У Кураховому пошкодили будинок, атакували також Гірник та Авдіївку; на Горлівському напрямку – в Бахмуті загинула людина, ще одна – поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі ворог у Часовому Яру пошкодив 4 будинки та дитсадок. У Соледарській громаді під вогнем опинилась Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара;

напрямку – в Бахмуті загинула людина, ще одна – поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі ворог у Часовому Яру пошкодив 4 будинки та дитсадок. У Соледарській громаді під вогнем опинилась Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара; на Лисичанському напрямку – 2 людини загинули у Дробишевому, пошкоджено 4 будинки у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.

За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці,

– заявив Павло Кириленко.

За його словами, ще 3 людини на Донеччині – поранені. Наразі невідома точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



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