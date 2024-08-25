"Особиста кров, пролита за Україну": журналістка з Польщі потрапила під обстріл у Краматорську

Коли увечері 24 серпня росіяни вдарили "Іскандером" по готелю у Краматорську, Моніка Андрушевська просто їхала містом на автівці. Журналістка з Польщі показали свої поранення і пояснила, чому треба донатити на ЗСУ.

У готелі, в якій влучили окупанти перебували українські та іноземні журналісти з агенції Reuters. Відомо, що є поранені серед них, зокрема один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Пережити обстріл у Краматорську випало на долю й медійниці з Польщі – Моніці Андрушевській.

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Польська журналістка постраждала від російського удару

Дівчина опублікувала у Facebook фото своїх поранень, а також показала, який вигляд має після удару салон її автівки.

Журналістка з Польщі опинилася під російським обстрілом / Фото Facebook Моніка Андрушевська

Автомобіль Моніки після обстрілу у Краматорську / Фото Facebook Моніка Андрушевська

Це фото людини, яка просто їхала вечірнім Краматорськом, і ще одне, яке ілюструє салон її автомобіля. Так може виглядати будь-яка людина в будь-якій точці України, де росіяни вирішать завдати ракетного удару,

– підписала знімки журналістка.

Вона наголосила, що окупанти обстрілюють не лінію фронту, а цивільні міста, де попри війну, все ще вирує життя, є кафе, салони краси, діти граються на дитячих майданчиках.

Моніка зазначила, що те, що людина просто їздить містом, живе і дихає, достатньо, щоб росіяни спробували вбити її.

Андрушевська розповіла, що приїхала на Донеччину, аби передати допомогу військовим. Вона підкреслила, що чим більше підтримки ЗСУ, тим менше воєнних злочинів.

Я допомагаю ЗСУ, щоб російські ракети не влучили в інших людей, які просто їздять на машинах по своїй землі.

Я за Україну. Завжди,

– йдеться у дописі дівчини.

Нагадаємо, що внаслідок авіаційного удару по Сумах є загиблі та поранені.