Обстріл Краматорська: росіяни зафіксували свій злочин і ненароком похвалилися

Краматорськ. Понад 30 загиблих, з яких – 4 дітей (дані на момент виходу допису, число жертв постійно зростає – 24 канал). Сотня поранених. Люди хотіли евакуюватися із зони бойових дій.

"Точка У з цинічним надписом "за детей". Стріляли з окупованого Шахтарська.

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Росіяни спалилися

Перед тим підібраний росіянами з підворітні колишній український політик Царьов, психічно нездоровий, як і решта підібраних ними покидьків, закликав бомбити вокзали.

Як завжди буває з росіянами, цей свій воєнний злочин вони також зафіксували, ненароком похвалившись. Для Заходу зараз заявляють про "провокацію" України – їхній народець продовжує вважати, що так буває, коли люди самі себе знищують, щоб насолити їм.

Ясно ж – екстраполюють власний досвід з гексогеном під багатоповерхівками й локальними геноцидами. Такі, як Путін, Асад, ні секунди не вагаються, коли треба вбивати свої країни й громадян. Що казати про чужі?

Путін не зупиниться / Фото Getty Images

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Шансів домовитися стає все менше

Кожен новий воєнний злочин Росії віддаляє і нас, і світ від варіанту просто домовитися. Росія – найнебезпечніша держава-маніяк в історії людства. Непередбачувана, агресивна, безпринципна і неадекватна.

Вона не зупиниться, поки не буде знищена. Це божевільний з фільму жахів. Конаючи сам, з сокирою в голові, він все одно намагається завдати болю жертві. Вбивати: в цю точку концентровано весь сенс існування Росії.

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