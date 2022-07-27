Мати загинула під завалами: поліцейські врятували чоловіка з 5-річною донькою у Красногорівці

Окупанти обстріляли Краногорівку на Донеччині 26 липня. Ворожий снаряд влучив у будинок, перебувала родина з 5-річною дівчинкою. На жаль, маму дитини врятувати не вдалося.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни обстріляли Красногорівку з "Градів". Поліцейським вдалося врятувати дівчинку та її батька. Зараз дитина перебуває у важкому стані.

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Мати загинула під завалами

Вчора о 15.00 окупанти накрили вогнем місто Красногорівка. В одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з п’ятирічною дівчинкою. Жінка загинула під завалами,

– мовиться в повідомленні.

На місце одразу прибув поліцейський наряд "Білих янголів". Вони врятували з-під завалів чоловіка та дитину. Вони зазнали поранень уламками. В Офісі генпрокурора додають, що поліцейські врятували ще літню жінку, яка жила по сусідству.

Поліцейські надали першу допомогу постраждалим та відвезли їх у лікарню. Правоохоронці повідомляють, що всю дорогу говорили з пораненими, щоб ті не втратили свідомість. Через важкий стан дитину згодом перевезли до лікарні Дніпра.

Відкрито кримінальне провадження

Згодом правоохоронці повернулися на місце обстрілу, щоб задокументувати воєнний злочин та перевірити інші будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни". Досудове розслідування триває.

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