Росія обстріляла балістикою Кривий Ріг: серйозно постраждали будинки навколо місця влучання

Російські війська вдень 17 січня завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу в місті є значні пошкодження будівель, а також щонайменше 4 загиблих та 6 постраждалих. Ця кількість може зростати.

Про вибите скло в будинках, руйнування поряд із місцем вибуху та жертв пишуть місцеві ЗМІ та телеграм-спільноти, передає 24 Канал.

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Росіяни тероризують мирних жителів Кривого Рогу

Росія балістичною ракетою "Іскандер-М" вдарила по Кривому Рогу. Будівлі поблизу місця влучання отримали значні пошкодження. Відомо про руйнування фасаду навчального закладу та житлової забудови.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу: відео

Жителі Кривого Рогу поділилися своїми емоціями від російської атаки. Пані Валентина зазначила, що спочатку дуже налякалася, але тримається. На момент вибуху вона перебувала у квартирі і, на щастя, не постраждала. У її будинку вибило вікна.

Наслідки удару балістикою по Кривому Рогу / Фото з місцевих телеграм-каналів

Мешканець міста Валерій збирався з родиною перейти в безпечне місце, але вони не встигли залишити будинок.

Жителі Кривого Рогу поділилися емоціями: дивитися відео

Відомо, що внаслідок російської атаки загинули три жінки та чоловік. Тіла знаходили в автівках і просто на землі. Дівчина 22 років та чоловіки 34 та 56 років – важкі поранені. Люди рятують своїх улюбленців.

Одна родина повідомила, що вона залишилася без машини та квартири. Вони встигли взяти кота і втекти в безпечне місце.

Російська ракета пошкодила будинки та вбила щонайменше 4 людей в Кривому Розі / Фото з місцевих телеграм-каналів

На місці влучання в одному з будинків вирує пожежа. Пошкоджено також будівлю, яка не експлуатувалася. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, обстеження ураженої території триває.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу / Фото Сергія Лисака

На місці влучання працюють рятувальники та всі профільні служби.

Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа,

– підсумували в ДСНС.

На місці прильоту працюють профільні служби / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Момент вибуху в Кривому Розі: дивитися відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Кривому Рогу. Він зазначив, що на місці триває рятувальна операція, а агресію Росії можливо зупинити тільки тиском.

Володимир Зеленський написав про наслідки російської атаки: дивіться відео

У понеділок, 20 січня, в Кривому Розі оголошено день трауру за загиблими внаслідок атаки.