Окупанти з "Ураганів" вдарили по Криворізькому району: загинула жінка, серед поранених – дитина
Джерело:телеграм Миколи Лукашука
Окупанти знову атакували Дніпропетровщину. Унаслідок обстрілу Криворізького району загинула мирна мешканка.
Про наслідки обстрілу розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Під ворожим вогнем "Ураганів" опинилася Зеленодольська громада.
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Наслідки чергового воєнного злочину росіян
Унаслідок обстрілу загинула 59-річна жінка, яка отримала осколкове поранення в спину. Поранень зазнали 7 людей – 3 чоловіків, 3 жінок та 9-річний хлопчик. У всіх осколкові поранення.
російські окупанти пошкодили дачні будинки, спорткомплекс, дитячий садок та сільськогосподарську техніку. В одну з квартир п'ятиповерхівки влучив снаряд. Голова ОВА Валентин Резніченко уточнив, що у Зеленодольську громаду прилетіли 15 реактивних снарядів окупантів.
Наслідки обстрілу Зеленодольської громади / Фото з телеграму Миколи Лукашука
Ситуація на Дніпропетровщині
Під вогнем опинилася й Широківська громада Криворізького району – там окупанти обстріляли село Кошове. Попередньо – без жертв та постраждалих. дані щодо руйнувань уточнюють.
В інших районах області обстрілів не зафіксували. У Нікополі та Марганці аварійні бригади відновили електропостачання в будинки, які були знеструмлені внаслідок нічних ворожих атак. Однак близько 21:05 там оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.
Пам’ятайте, що в України – найкращі захисники, які роблять все можливе, аби вигнати окупантів геть з нашої землі. Кожен українець зараз має зробити свій посильний внесок в нашу перемогу. Допомагайте нашим Збройним Силам України, щоби ця перемога настала якнайшвидше,
– наголосив Лукашук.
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