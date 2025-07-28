Атака на Кропивницький: пошкоджено підрозділ ДСНС

Уночі 28 липня Україна зазнала масованої російської атаки. Внаслідок удару постраждав один із підрозділів ДСНС у Кропивницькому.

Усі рятувальники та співробітники перебували в укритті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки обстрілу Кропивницького?

Унаслідок російської дронової атаки 28 липня пошкоджено підрозділ ДСНС у Кропивницькому. Пошкоджень зазнала будівля та техніка.

У коментарі Суспільному начальник відділу інформації управління Віталій Бобіта розповів деталі атаки та які наслідки.

Також пошкоджена пожежно-рятувальна техніка. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу перебував в укритті,

– сказав він.

Підрозділ рятувальників у Кропивницькому потрапив під обстріл / Фото ДСНС України

За даними Бобіти, внаслідок обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав. Після влучань у будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Усі співробітники дотримались правил безпеки та попрямували в сховище після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі Україна зазнала комбінованої ворожої атаки. Під ударом опинилась цивільна та критична інфраструктура Кропивницького. Там лунали вибухи, адже місто атакували ударні БпЛА.

Внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Проте вибухова хвиля пошкодила будівлю обласної філармонії.