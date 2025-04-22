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24 Канал Новини України Росія здійснила масоване бомбардування Куп'янська: є потерпілі, знищено десятки осель
22 квітня, 13:48
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Росія здійснила масоване бомбардування Куп'янська: є потерпілі, знищено десятки осель

Софія Рожик
Основні тези
  • 22 квітня російська армія завдала масованого удару по Куп'янську, зруйнувавши та пошкодивши 55 приватних будинків.
  • Станом на 12:52 відомо про 7 постраждалих людей, серед яких 85-річна жінка з осколковими пораненнями.

Російська армія 22 квітня завдала масованого удару авіабомбами по Куп'янську на Харківщині. Відомо про постраждалих місцевих мешканців.

У місті зруйновано та пошкоджено багато будинків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про атаку на Куп'янськ

Росія скинула на Куп'янськ 4 КАБи приблизно о 10:00. Під прицілом опинилася житлова забудова населеного пункту.

Через атаку зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків, були зафіксовані 3 осередки пожеж.

"Горіли 3 господарчі приватні споруди на загальній площі понад 100 метрів квадратних", – повідомили у ДСНС.

Наслідки атаки на Куп'янськ / Фото ДСНС та поліції Харківщини

 

 

Станом на 12:52 відомо про 7 постраждалих людей. 

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Профільні служби працюють на місці влучань, 
– розповів Синєгубов.

Як уточнили у поліції Харківщини, серед постраждалих є 85-річна жінка з осколковими пораненнями, її госпіталізували до лікарні. 

Ще дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес та акубаротравму. Вони отримали медичну допомогу на місці. 