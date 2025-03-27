Що відомо про маленьку Валерію та її маму, яких російська авіабомба вбила на дитячому майданчику

Росія 25 березня у селі Куртівка Дружківського району на Донеччині вбила маму та її 3-річну донечку. Окупанти скинули авіабомбу просто на дитячий майданчик поряд із житловими будинками.

Що відомо про 36-річну Надію Подліпську та маленьку Валерію розповідає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Валерія, мабуть, попросилася на гойдалку

Того дня багатодітна мама Надія разом із доньками Міланою та Валерією поверталися додому.

Жінка рідко виходила з дому, адже завжди мала багато домашньої роботи. Йдучи вулицею, маленька Валерія, мабуть, попросилася на дитячий майданчик.

Вони так і загинули біля цієї гойдалки, куди влучила авіабомба. Валерію дуже покалічило, маму теж вбило поруч. І тут же лежала Мілана, вона зазнала осколкових поранень, у неї ще поранене стегно. Вона кричала та кликала на допомогу,

– розповіла знайома сім'ї.

Туди одразу кинулися сусіди. Картина, яку вони побачили, була жахливою.

Першу медичну допомогу надав лікар швидкої, який випадково у той час гостював у рідних. Згодом приїхали медики та забрали Мілану до лікарні у Дніпрі.

З Надією та Валерією прощатимуться у четвер, 27 березня.

Надія – багатодітна мама

Надія була багатодітною мамою. У неї залишилося ще троє дітей.

Окрім молодшої загиблої Валерії, ще є 17- річна Софія, яка проживає у Дніпрі, 15-річна Мілана, яка була поранена під час обстрілу, та 11-річний Ілля.

У жінки залишився також чоловік, який до повномасштабного вторгнення працював на залізниці, але потрапив під звільнення.

Офіційно їхній шлюб не оформлено. Тож тепер йому доведеться оформлювати документи. А поки 11-річний син, який за документами офіційно не має тата, перебуває у лікарні.

3 роки у Куртівці було тихо

Мешканці Куртівки розповіли, що лінія фронту від них недалеко – всього за 14 кілометрів. Але за 3 роки – це перший такий серйозний обстріл. Востаннє прилітало туди на початку вторгнення у 2022 році.

За цей час із села виїхали лише декілька родин, усі інші залишилися.

Місцеві припускають, що росіяни цілилися на трактор та екскаватор, які завезли з кар'єру. Кажуть, хтось навів або побачили з дрона, після чого по селу й прилетіло декілька авіабомб.

Як також розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Куртівці досі залишаються близько десяти дітей.

Поки що примусову евакуацію для сімей з дітьми проводять у 10-кілометровій зоні від фронту. Однак, невдовзі її планують розширити до 15 кілометрів.