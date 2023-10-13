У Лівані під обстріл потрапили журналісти Reuters і Al Jazeera: один із них загинув

Журналісти видань Reuters і Al Jazeera працювали у Лівані. 13 жовтня вони потрапили під обстріл під час виконання своєї роботи. На жаль, відомо про одну жертву та трьох поранених.

За попередньою інформацією, снаряд влучив в автомобіль. Внаслідок цього загинув оператор Ісаам Абдулла. Відомо, що поранень зазнали журналісти Кармен Джохдар, а також Еллі Брахайя.

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Що кажуть про обстріл

Достеменно відомо, що обстріл стався на лівансько-ізраїльському кордоні. Власне, кореспондент AFP зазначив, що кілька журналістів у п'ятницю, 13 жовтня, потрапили під обстріл на півдні Лівану. Сталося це поблизу населеного пункту Альма аль-Шааб. На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити, що пролунав гучний вибух. Після того все, що потрапило в об'єктив камери, затягнуло густим димом.

Момент вибуху у Лівані вдалося зняти на камеру: дивіться відео

Також на відео потрапила палаюча машина та журналістка у бронежилеті з написом "Преса". Вона лежить на землі за десяток метрів від транспортного засобу.

Журналістка постраждала внаслідок обстрілів: дивіться відео

Ми глибоко сумуємо, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдаллах був убитий,

– йдеться в заяві видання Reuters.

Відомо, що Ісаам був частиною екіпажу Reuters у південному Лівані, він забезпечував живий відеосигнал.

"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою в регіоні та підтримуємо сім'ю Іссама та колег", – сказали у Reuters.

Відомо, що поранень зазнали двоє кореспондентів Al Jazeera, а також журналіст Associated Foreign Press.

У виданні Al Jazeera також підтвердили те, що під обстріл потрапили журналісти. Пишуть, що невдовзі повідомлять більше про інцидент.

Сайт Press Gazette зазначив, що щонайменше 10 журналістів убили за тиждень бойових дій в Ізраїлі та Газі.

Зросла кількість загиблих українців в Ізраїлі

Звернімо увагу, що станом на 13 жовтня ситуація в Ізраїлі залишається дуже складною. Відомо, що вже 11 наших земляків стали жертвами війни, яку ХАМАС розв'язав проти Ізраїлю. У МЗС України також зазначили, що 9 українців наразі вважаються зниклими безвісти.

Правда, МВС Ізраїлю повідомило, що загинуло вже 12 українців. Водночас Міністерство закордонних справ наразі не може підтвердити інформацію про гибель ще одного нашого земляка.

МЗС України може підтвердити загибель 11 українців в Ізраїлі. Іще 9 громадян вважаються зниклими безвісти. 12 – цифра МВС Ізраїлю. Але ми орієнтуємося на дані, підтверджені МЗС,

– мовиться у повідомленні МЗС України.

У ЗМІ пишуть, що серед жертв начебто була одна українська туристка. Решта загиблих давно проживали на території Ізраїлю.