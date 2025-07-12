У різних населених пунктах Львівщини виявляють уламки дронів і ракет, – очільник Львівської ОВА

Вночі у суботу, 12 липня, російська армія запустила по Україні сотні повітряних цілей. Після атаки в області знаходять уламки дронів та ракет.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Область засіяна уламками

З 3 до 5 ранку 12 липня Львів пережив одну з наймасованіших атак безпілотників. Унаслідок російського удару щонайменше 12 людей отримали травми, трьох з них госпіталізували, решті допомогли на місці.

За даними ОВА, у різних населених пунктах Львівщини виявляють уламки ворожих безпілотників і крилатих ракет. Влада закликає громадян бути обачливими.

Якщо вам трапилася така "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Це може бути смертельно небезпечно,

– наголосив Козицький.

У разі виявлення такого об'єкта варто одразу повідомляти поліцію за номером 102.

Масована атака 12 липня

У ніч проти 12 липня Україна зазнала масштабної атаки дронами-камікадзе. У кількох містах на Заході лунали вибухи та є наслідки атак. Так, внаслідок ударів тільки у Львові є постраждалі.

У місті пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Частково зруйновані фасади, вибиті вікна, постраждали також корпуси Львівської політехніки. Для ліквідації наслідків залучили понад 50 рятувальників.