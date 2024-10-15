Російські окупанти атакували Миколаїв: кількість постраждалих зросла
Джерело:Віталій Кім
Російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву в ніч на 15 жовтня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, у місті пошкоджені будинки.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Наразі кількість постраждалих збільшилась.
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Що відомо про удар по Миколаєву
Внаслідок ракетного удару в одному з жилих районів Миколаєва пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Через обстріл виникли пожежі, що вже ліквідували. Одна пожежа охопила територію площею 400 квадратних метрів, інша була меншого масштабу – 30 квадратних метрів.
Крім того, в іншому районі спалахнули ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 квадратних метрів.
Наразі рятувальники ліквідували пожежу у Миколаєві, що виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Пожежа у Миколаєву: дивитися відео
Через ракетну атаку ворога загинула жінка.
Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів.
Нагадаємо, що у Миколаєві вночі 15 жовтня прогриміли вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.