Російські окупанти атакували Миколаїв: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару в одному з жилих районів Миколаєва пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Через обстріл виникли пожежі, що вже ліквідували. Одна пожежа охопила територію площею 400 квадратних метрів, інша була меншого масштабу – 30 квадратних метрів.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Наразі кількість постраждалих збільшилась.

Крім того, в іншому районі спалахнули ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 квадратних метрів.

Наразі рятувальники ліквідували пожежу у Миколаєві, що виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Пожежа у Миколаєву: дивитися відео

Через ракетну атаку ворога загинула жінка.

Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів.

Нагадаємо, що у Миколаєві вночі 15 жовтня прогриміли вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.