Понівечені багатоповерхівки та знищені магазини: як виглядає обстріляний спальник Миколаєва

російські військові продовжують тероризувати мирні міста України. Під ранок 3 серпня ворог обстріляв Миколаїв. Ворожі снаряди влучили у спальні райони міста.

Загарбники вкотре атакували Миколаїв під ранок. Спочатку мешканців міста розбудила повітряна тривога, а після неї – звуки вибухів.

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Ворог продовжує руйнувати Миколаїв

Оскільки загарбники не надто охоче використовують високоточні ракети для атак по Миколаєву, то його буквально засіюють, наприклад, ракетами С-300. Вони не можуть похизуватись влучністю, хоч і оснащені GPS, але завдають не менше шкоди та руйнувань.

На світлинах, які з'явились у місцевих пабліках можна побачити наслідки ранкового обстрілу Миколаєва. Ворог поцілив в один зі спальних районів міста. Внаслідок цього зруйнований супермаркет і крамниці. Багатоповерхівки ж серйозно понівечило.



Ворог поцілив у супермаркет у Миколаєві / Фото Суспільного



російські військові продовжують обстрілювати цивільні об'єкти / Фото з телеграму "НикВести"



російські військові продовжують обстрілювати цивільні об'єкти / Фото з телеграму "НикВести"



Як виглядає Миколаїв після ранкової атаки / Фото Влада і Костянтина Ліберових



Як виглядає Миколаїв після ранкової атаки / Фото Влада і Костянтина Ліберових



Як виглядає Миколаїв після ранкової атаки / Фото Влада і Костянтина Ліберових



Як виглядає Миколаїв після ранкової атаки / Фото Влада і Костянтина Ліберових

Про саму атаку по Миколаєву повідомив мер Олександр Сєнкевич. Він у своєму телеграмі зазначив, що близько 05:00 пролунали потужні вибухи. Сталось це під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Тоді ж очільник міської ради зауважив, що під ворожу атаку потрапили кілька районів міста. В одному з них спалахнула пожежа внаслідок влучання, а в іншому руйнувань зазнав супермаркет.

Невдовзі з'явилась додаткова інформація від глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він додав, що пошкоджені не лише багатоповерхівки, а й аптека, магазини та дорожнє полотно. А ще ворог поцілив у територію кінно-спортивної школи.

Додамо, що вчора під вечір у небі над Миколаївщиною вдалось збити відразу 4 ракети ворога. 2 серпня під час всеукраїнської повітряної тривоги сили ППО "приземлили" ракети Х-101 та Х-555, випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160. Їх підняли у небо на північній частині Каспійського моря.

Харків теж обстрілювали 3 серпня

Неспокійною була також ніч і для мешканців Харкова. Якщо минулої ночі ворог не атакував місто, то цієї о 03:55 та 03:56 пролунали два вибухи. Про це повідомив очільник міської ради Ігор Терехов.

За його словами, російські загарбники поцілили у Холодногірський район міста. Там, на щастя, минулось без жертв і пожеж. Якщо говорити про місце другого "прильоту", то ним став Новобаварський район. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, який зазнав руйнувань внаслідок цього.

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