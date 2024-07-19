"Таких ударів не було давно": мер Миколаєва повідомив про наслідки страшного обстрілу

Російські війська близько 17:15 19 липня вдарили по житловому сектору Миколаєва. Ворог випустив по Миколаївщині дві ракети, з яких одна впала на території області, інша – на території міста.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Станом на 19:40 відомо про 5 поранених і 3 загиблих, серед яких – дитина.

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Що відомо про загиблих та поранених

Фактично ракета влучила в дитячий майданчик між будинками у житловому районі. Загинуло 3 особи – чоловік, жінка літнього віку та 12-річний хлопчик.

Він (12-річний хлопчик, який загинув внаслідок удару – 24 Канал) був учасником вокального дитячого колективу "Сувенір",

– зазначив міський голова Миколаєва.

Також є інформація про 5 важкопоранених. Як зазначив Сєнкевич, за життя одного наразі борються лікарі.

Які руйнування

За попередньою інформацією, пошкоджено 12 багатоквартирних житлових будинків. Переважно пошкоджені вікна, балкони, дахи.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби та адміністрація району. Продовжується ліквідація наслідків. Людям, чиї будинки зазнали пошкоджені, надають допомогу. Зокрема, нарізають OSB-плити, видають плівку, аби люди могли закрити вікна у будинках.

Ми готові тимчасово надати житло всім, кому потрібно. Сьогодні плануємо працювати до настання темряви й завтра з 7 ранку продовжувати,

– мовив міський голова Миколаєва.

Неочікувана атака

Протягом останніх місяців атаки подібного характеру по Миколаєву відбувалися рідко.

Насправді ми вже трошки відвикли. Люди менше стали ходити до сховищ,

– зауважив Сєнкевич.

За його словами, останній приліт був на один з розбомблених військових об'єктів на території міста. Цього разу російська ракета влучила у житловий квартал, поряд з яким немає жодних військових або індустріальних об'єктів, чи місць, де могли б переховуватися військові.

"Це легко підтвердити, адже до прибуття екстрених служб місцеві почали розбирати завали й було зроблено багато фото та відео", – додав міський голова Миколаєва.