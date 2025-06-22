Росіяни обстріляли ракетами Миколаївщину: після атаки є руйнування та постраждалі

Російська армія завдала удару по Миколаївській області. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Росія вдарила ракетами по Очакову

Місто Очаків у Миколаївській області увечері 22 червня опинилося під ворожим обстрілом. О 16:49 в регіоні почалася повітряна тривога. Віталій Кім попередив про небезпеку, а через годину розповів про наслідки атаки. Відомо, що окупанти запустили по Очакову ракети, які пошкодили житлові будинки.

Наразі за допомогою медиків звернулися троє постраждалих від ракетного обстрілу. Поранення дістали 7-річний хлопчик, 12-річна дівчинка та 46-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Медики встановили, що постраждалі перебувають у стані середньої важкості. Людям надається допомога.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Більш детально про наслідки атаки в обласній військовій адміністрації поки що не повідомили. Моніторингові канали повідомили, що російські ракети на Очаків летіли з моря.

Нагадаємо, 8 червня окупанти також завдали комбінованого удару по Костянтинівській громаді в Миколаївській області. Люди тоді не постраждали. Після обстрілу в складському приміщенні підприємства виникла масштабна пожежа.