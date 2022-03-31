Обстріл Миколаївської ОДА: Кім пообіцяв за всіх помститися
31 березня 2022 , 21:07Читать новость на русском
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію в місті та області. Раніше окупанти підступно зруйнували вистрілом будівлю ОДА, є загиблі.
За словами Кіма, щоб відновити максимальну продуктивність роботи, потрібні ще день – два. Вдалось вже відновити друки та реєстри, передає 24 канал.
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Закінчимо рятувальну операцію. Ми перерозподілили всіх людей, перезібрали команду й оновили завдання,
– сказав Кім.
ВІн також заявив, що окупанти будуть відповідати за все.
"Дещо зараз змінимо для того, щоб максимально ефективно надавати росіянам. По театру бойових дій, я це все запам'ятав, за всіх своїх помстимося", – запевнив він.
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