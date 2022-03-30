Обстріл Миколаївської ОВА спрямований не так проти будівлі, як проти людей, – Кім

Внаслідок потужного ракетного удару по Миколаївській ОВА загинуло 15 людей. Рятувальна операція триває вже другий день.

Станом на вечір 30 березня рятувальники досі розбирають завали. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Це був удар по наших людях"

Кім висловив співчуття родинам загиблих й запевнив, що їх не залишать сам на сам з бідою. "Ми у будь-якому випадку забезпечимо усі компенсації від держави та від нас", – підкреслив посадовець.

На будівлю байдуже, це був удар більше по наших людях. Всі ці 34 дні вони ходили на роботу. Виконували свій обов'язок як герої,

– наголосив він.

У лікарні – заступниця Кіма

Очільник ОВА також розповів, що сьогодні навідав у лікарні постраждалих внаслідок російської атаки. Поспілкувався, зокрема, зі своєю заступницею Світланою. "Вона усміхається. Побита, але рветься у бій. Дзвонить по роботі, хоча телефон ще толком брати не може", – зазначив Кім.

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