Обстріл мосту в Затоці підтверджує істерику від безсилля у Росії

Завдавати ракетного удару по мосту в Затоці доцільно тільки в тому випадку, якщо планується десантна операція на Одещині, в районі Білгород-Дністровського, Кілійського чи Татарбунарського району. Але в тому й річ, що така операція неможлива в нинішніх умовах.

Річ у тім, що зараз десантна компонента Чорноморського флоту ВМФ Росії скорочена вдвічі – з шести кораблів до трьох. У Бердянську було знищено БДК проєкту 1171 "Саратов" та пошкоджено 2 БДК проєкту 775, які потребують ремонту і не здатні зараз виконувати свої функціональні завдання.

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Але є одне але

Так, ці три кораблі здатні забезпечити одноразове висадження десанту чисельністю до 1 тисяча осіб, але...

Але ракетний крейсер "Москва" показав, що Україна має туз у рукаві під назвою ВКРК "Нептун".

І якщо на "Москву" ВКРК "Нептун" потрібно було зробити 2 залпи Р-360, то на вищезгадані БДК досить й одного.

Пальцем у небо

Фактично, удар по мосту в Затоці, який 24 лютого мав би стати сигналом небезпеки про неминучу висадку десанту, зараз, 26 квітня, виглядає конвульсією з метою тиску на область, особливо в контексті пропагандистського цирку, влаштованого в "ПМР".

"Мангуст" продовжує кидатися у конвульсіях. Бідолаха так скоро піною удавиться від своїх нападів.

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