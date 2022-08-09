По Нікополю ворог з "Градів" випустив 120 реактивних снарядів: пошкоджені будинки, є постраждалі

росіни знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Вони атакували місто 120 реактивними снарядами. Як наслідок, постраждала людина.

Окрім Нікополя, окупанти обстріляли Синельниківський район. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 9 серпня.

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росіяни атакували Нікополь підступно вночі

По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.



росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка

Унаслідок атаки постраждав 46-річний працівник одного з підприємств. Чоловіка відвезли до лікарні. У нього виявили перелом.



Наслідки ворожої атаки / Фото Валентина Резніченка

У Синельниківському районі загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду. Як наслідок, сталося руйнування житла. За попередніми даними, постраждалих немає.



Окупанти атакували Дніпропетровщину реактивними снарядами / Фото Валентина Резніченка

Інші райони Дніпропетровщини ворог не атакував. Там уночі було спокійно, як і зараз.

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