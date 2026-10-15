Росія вдарила по газовидобувній інфраструктурі "Нафтогазу" на Полтавщині

Уночі 15 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Унаслідок удару БпЛА пошкоджено технологічне обладнання та виникла пожежа.

Про це повідомив виконувач обовʼязків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Які наслідки атаки?

За його словами, через удар по газовидобувному об’єкту роботу тимчасово призупинили.

Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань,

– зазначив Федоренко.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок влучань по промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах постраждалих немає. Однак згодом інформацію уточнили: травми середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік.

Потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу. Інформацію про масштаби пошкоджень промислових об’єктів уточнюють.

Нагадаємо, увечері 14 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Кіровоградську область, зокрема на Кропивницький. Ворог застосував майже 360 безпілотників, а влучання зафіксували у 26 локаціях області. Унаслідок російського удару загинули 3 людей, ще 6 зазнали травм, 5 постраждалих госпіталізували.

Російські БпЛА влучили в об’єкти транспортної та промислової інфраструктури, логістичні центри й складські приміщення. Також пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Після ударів на низці об’єктів виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники. Найбільше руйнувань зафіксували у Кропивницькому, однак під ударом також опинилися Знам’янка, Олександрія, Помічна та низка громад області. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки.