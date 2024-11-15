Сім осередків руйнувань, – Братчук повідомив наслідки страшного обстрілу Одеси

В ніч на 15 листопада окупанти обстріляли Одесу керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та "Шахедами". В місті є 7 осередків руйнувань, відомо про одну загиблу та 10 поранених.

Росіяни влучили в історичну забудову міста, пошкодили школи, дитячі садочки та трубопровід теплопостачання. Про наслідки атаки 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ППО вдалось збити кілька безпілотників ще на підході до міста.

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Наслідки страшного обстрілу Одеси

Росіяни цілились саме у цивільну забудову та атакували історичну частину міста. Внаслідок удару пошкоджено багато будинків, серед яких 3 дитячі садочки та 2 школи.

Крім того, пошкоджень зазнали об'єкти військової інфраструктури. На жаль, вночі зупинили роботу однієї з котелень, через що 40 тисяч одеситів опинились без теплопостачання.

Наразі вдалось відновити те, що було пошкоджено, теплопостачання зараз вже надходить до домівок одеситів. На цій магістралі також є пологовий будинок, там на хвилину атаки перебувало 28 породіль. Критична інфраструктура одразу застосувала автономне живлення, маленькі українці не постраждали,

– розповів Братчук.

На жаль, внаслідок атаки загинула одна жінка 35 років, також відомо про 10 поранених людей. Один з постраждалих, чоловік віком 22 роки, перебуває у лікарні в надзвичайно складному стані. Серед поранених також є хлопчик, у нього стан середньої важкості.

За словами речника, зараз розв'язується питання відселення мешканців будинку, який найбільше постраждав. Після атаки одразу спалахнула пожежа і рятувальники оперативно вдались до її ліквідації.

На щастя, тривога не була протяжною на кілька хвиль. Працювала ППО, кілька "Шахедів" вдалось збити на підльоті до міста. Ворог знову атакував з моря на максимально низьких висотах,

– зауважив Братчук.

Росіяни кожного разу вигадують нові тактики та коригують висоти польотів, щоб зменшити ефективність мобільних вогневих груп та систем протиповітряної оборони.

Спершу окупанти запустили дві ракети, одну з них було збито, а потім одразу запустили безпілотники.

У місті є приблизно сім осередків руйнувань. Штаб продовжує працювати, 70 одеситів звернулось до правоохоронних органів для фіксації пошкодженого майна,

– наголосив речник.

До слова, жителька пошкодженого будинку в Одесі показала свою зруйновану квартиру, зазначивши, що сусідня оселя також загорілася. Очевидці обстрілу розповіли, що було дуже гучно та страшно.