Народився в Одесі: російський генерал дав наказ обстріляти рідне місто перед Великоднем

Командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, який народився в Одесі, наказав обстріляти своє рідне місто. Унаслідок атаки загинуло 8 людей, серед них – тримісячна дитина і вагітна жінка, ще 11 осіб було поранено.

Йдеться про цинічний обстріл напередодні Великодня 23 квітня 2022 року. Тоді за наказом обвинуваченого Кобилаша з літаків стратегічної авіації по Одесі запустили крилаті ракети Х-101.

Дивіться також Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: рятувальники нарешті завершили розбір завалів

Росіянину загрожує довічне ув'язнення

Одна із випущених ракет влучила у 16-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Київському районі Одеси.

Тоді загинули 8 цивільних людей, серед яких була маленька дівчинка, її мама та бабуся, а також вагітна жінка. Унаслідок російської атаки були поранені ще 11 одеситів. Окрім того, росіяни знищили та пошкодили багато квартир та автівок.

Водночас інша крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено й пошкоджено могили,

– додали у поліції.

Понад 40 годин правоохоронці працювали на місці події. За цей час вони оглянули 61 об’єкт, тіла загиблих, вилучили їхні біологічні зразки і їхніх родичів. Окрім того, допитали 96 потерпілих та 20 свідків, провели ряд експертиз.

На підставі зібраних доказів генерал-лейтенанту Кобилашу заочно повідомили про підозру. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни та в умисному вбивстві. За цей злочин росіянину загрожує довічний термін.

Уродженець Одеси винен в обстрілі свого рідного міста перед Великоднем 2022 року / Фото Нацполіції