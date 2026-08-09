Одна з наймасованіших атак: які наслідки страшного обстрілу Одещини, який тривав з ночі

Сьогодні, 9 серпня, Одещина пережила одну з наймасованіших російських атак регіону від початку повномасштабного вторгнення. Вночі ворог випустив ракети та понад 70 дронів різного типу, зокрема реактивні "Шахеди".

Про це 24 Каналу розповіла депутатка Одеської райради Валентина Шульц, зауваживши, що комбінованою атакою окупанти намагались виснажити протиповітряну оборону. На жаль, вдень атака продовжилась – росіяни атакували Одещину 10 балістичними ракетами.

Наслідки страшного обстрілу Одещини

Станом на 13:50 відомо про 12 постраждалих, 11 з яких перебувають у стані середньої важкості. Людям надають усю необхідну медичну допомогу.

За словами депутатки, сьогодні під ударом в регіоні були об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому у деяких районах Одеси відсутнє світло та вода, туди підвозять технічну воду. На деяких маршрутах в місті не курсує електротранспорт, замість нього – безплатні соціальні автобуси.

Депутатка Одеської райради розповіла про наслідки атаки: дивіться відео

За повідомленням ДТЕК, 90 тисячам споживачів повернули світло. Крім того, внаслідок обстрілу перекрили міст в Маяках, де обмежили рух транспорту.

Протягом місяця Одеса живе під час постійних повітряних тривог і комбінованих атак з "Шахедами" та балістикою. У минулі роки їх було менше, а в липні та серпні такі атаки зазвичай були на порти, щоб унеможливити експорт та імпорт аграрної продукції. А зараз – це вже місяць терору, не тільки економічного й енергетичного, бо ворог б'є по житлових будинках та цивільній інфраструктурі,

– наголосила Шульц.

Депутатка додала, що, попри стрес на недосипання, одесити продовжують жити та робити користь для наближення перемоги. Також вона звернула увагу, що в літній сезон до Одеси приїжджають багато туристів, яких закликають уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Гості міста повинні наперед переглянути розташування мобільних укриттів, адже під час атаки зорієнтуватись складно.