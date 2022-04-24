Обстріл Одеси: уламки ракети впали на Таїровське кладовище – постраждала жінка

За минулу добу російські загарбники кілька разів обстрілювали Одесу. Один з уламків ворожих ракет упав на Таїровське кладовище.

Як повідомляють у ДСНС, уламки російських ракет впали на територію Таїровського кладовища. Внаслідок цього руйнувань зазнали пам'ятники та огорожі.

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Від ворожого удару постраждала одна жінка

Також відомо, що постраждала жінка 1957 року народження. Вона саме прибирала могилу, коли поруч впали уламки ракети. Медики діагностували у неї рвані рани та контузію у тяжкому стані. Потерпілу відправили до лікарні.

Наслідки ракетного удару по цвинтарю в Одесі / Фото Одеська міська рада

Співробітники ДСНС повідомили також, що з кладовища їм вдалося вилучити залишки однієї ракети. Піротехніки зазначають, що вона сучасна.

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав удар по цвинтарю "денацифікацією" мертвих. Він наголосив, що ця атака свідчить про те, що російські загарбники бояться не лише живих, а й тих, кого з нами вже нема.

Дивіться наслідки удару по цвинтарю в Одесі:

Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня, Росія випустила 7 ракет по Одесі. Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, завдяки ППО вдалося уникнути ще більшої кількості жертв. Відомо, що від ворожої атаки загинули 8 людей, серед яких – 3-місячне немовля.

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