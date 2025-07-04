"Яка іронія": в Одесі під час обстрілу постраждала будівля консульства Китаю

У четвер, 3 липня, російські війська вчергове завдали удару по Одесі. Внаслідок ворожого обстрілу в місті було пошкоджено будівлю Генерального консульства Китаю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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В Одесі під удар потрапило консульство Китаю

Будівля Генерального консульства Китаю зазнала незначних пошкоджень унаслідок російських ударів по Одесі.

Яка іронія. Після масованої російської повітряної атаки на Україну цієї ночі в Києві було виявлено компонент російсько-іранського ударного дрона "Шахед-136" / "Герань-2", виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно,

– написав Андрій Сибіга.

За словами міністра, такий "збіг" став найкращою метафорою того, як Путін продовжує ескалацію війни та терору, втягуючи в це інших – зокрема північнокорейських військових, іранське озброєння та деяких китайських виробників.

Компонент "Шахеда" був виготовлений у Китаї / Фото: Андрій Сибіга

Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– йдеться в заяві глави МЗС.

Сибіга закликав Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх, "хто в усьому світі підтримує воєнні зусилля Росії й дозволяє Путіну й надалі вбивати людей в Україні".

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня російські війська знову завдали ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 550 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 з них: 270 було збито вогневими засобами, а ще 208 – локаційно втрачені.