росія не реагує на вимогу повернути тіла вбитих полонених в Оленівці

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що росія поки що взагалі не відповідає Україні на вимогу повернення тіл загиблих полонених в Оленівці.

Міністерка наголосила, що теракт росіян в Оленівці – страшна трагедія і черговий злочин росії проти людства.

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Верещук переконана, що за те, що зробили окупанти в Оленівці, повинно бути персональна покарання.

Вимагаємо, аби росію визнали державою-спонсором тероризму. Це міжнародний злочин,

– наголосила вона.

Чи поверне росія тіла

Омбудсмени та уповноважені надіслали заяву до росіян з проханням повернути тіла вбитих в Оленівці.

Поки відповіді від росії немає,

– сказала Верещук.

Вона підкреслила, що на злочин росії в Оленівці має зреагувати вся спільнота і прийняти рішення, які зупинять росію в її тероризмі, оскільки зараз під загрозою вся цивілізація.

росія підготувала могили для вбитих в Оленівці заздалегідь

З'явився ще один доказ того, що російські окупанти готували атаку на українських полонених в Оленівці заздалегідь. Вони викопали для цього могили щонайменше за тиждень до вибуху. Про це свідчить низка супутникових знімків.

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