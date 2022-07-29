Хворий задум російських спецслужб, – правозахисник про цинічний удар по Оленівці

російські окупанти свідомо вбили українських військовополонених в Оленівці. Так вони цинічно намагаються "відбілити" свою репутацію.

Про обстріл Оленівки 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, у такий спосіб окупанти намагалися досягнути кілька цинічних цілей. Точно стверджувати тут складно, адже логіку вбивць та маніяків адекватна людина не може зрозуміти.

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Навіщо росіяни обстріляли Оленівку

Саме у колонії в тимчасово окупованій Оленівці перебувала частина військових, яка захищала "Азовсталь" у Маріуполі. Там також були цивільні, які отримали довічний термін ув'язнення. Лисянський допускає ймовірність, що у такий спосіб росіяни могли "на папері" вбити кількох українських військових, а насправді відвезти їх до росії.

Росіяни обстрілюють в'язницю, там серед загиблих можуть бути кілька осіб, які відбували довічне. Ексгумацію вони не проводять. А просто кажуть, що там загинули захисники Маріуполя. А насправді їх можуть відправити у "лєфортово" та шантажувати і розкрутити на певні дії, – припускає Лисянський.

Ще одна версія – російські окупанти цинічно намагаються "відбілити" свою репутацію. Адже саме вони звинуватили в обстрілі Україну. Їм потрібно буквально "відмитися" від воєнних злочинів в Бучі, Ірпені та інших населених пунктах. Хоча весь цивілізований світ розуміє, що саме росія стоїть за цими звірствами.

"Такі намагання – це тотальний крок, щоб дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти. Але не виходить в них це. Можливо, це ексцес виконавця, або хворий маніакальний задум російських спецслужб, щоб залякати і своїх, і чужих", – зазначив Лисянський.

Павло Лисянський припустив, чому росіяни обстріляли Оленівку: дивіться відео

Окупанти обстріляли колонію в Оленівці: головне

29 липня окупанти заявили про обстріл колонії в Оленівці на тимчасово окупованих землях Донеччини. Там перебували українські полонені, серед яких були захисники із "Азовсталі". За останніми даними від окупантів, загинули 53 військових, ще 75 – поранені. Дуже "дивно", що персонал колонії взагалі не постраждав.

окупанти намагаються скинути все на Україну. Однак в Генштабі ЗСУ наголосили, що не обстрілювали колонію. А в такий спосіб росіяни намагаються приховати власні тортури над полоненими та вбивства. В Офісі Президента наголосили, що обстріл Оленівки – один із найцинічніших злочинів росії з початку повномасштабної війни.

СБУ вже оприлюднила перехоплену розмову окупантів, де один зізнається, що обстріл насправді зробили росіяни.