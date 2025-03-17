Росія обстріляла Покровськ: поранені троє дітей, які повернулися до міста після евакуації

Російська армія 17 березня обстріляла Покровськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали 3 дітей.

Цікаво, що неповнолітні повернулися з батьками до міста, хоча раніше їх евакуювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

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Що відомо про обстріл Покровська і постраждалих

Вадим Філашкін розповів, що росіяни обстріляли місто 17 березня вранці. Окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти: дівчата 15 і 8 років і хлопчик 12 років.

Усі троє отримують необхідну медичну допомогу. Важливо, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки ухвалили безумне рішення повернутися до Покровська,

– сказав начальник Донецької ОВА.

У поліції Донеччини додали, що хлопчика та старшу дівчинку буде направлено санавіацією до Дніпра. Молодша сестра була госпіталізована до лікарні Добропілля.



"Встановлено, що у жовтні 2024 року діти були евакуйовані з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі на Полтавщину. На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група та підрозділ "Білий янгол"", – мовиться у повідомленні.

В Донецькій обласній прокуратурі, своєю чергою, наголосили, що атака сталася о 10:30. У неповнолітніх було діагностовано мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм було надано медичну допомогу.



Тип озброєння за допомогою якого окупанти здійснили обстріл ще встановлюють. Також розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав також евакуйовуватися з небезпечних регіонів та не чекати, поки ворожий снаряд чи бомба прилетить у будинок.